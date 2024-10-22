Женщину уволили за реакцию на разоблачающий пост о работодателе в Facebook

Во Франции женщину уволили из-за реакции на пост о работодателе в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она обратилась в суд и добилась отмены увольнения, пишет Le Parisien.

В декабре 2022 года француженка лишилась должности менеджера по качеству в компании, специализирующейся на уходе за пожилыми людьми. Перед этим она использовала эмоджи «солидарность» в виде «персонажа, сжимающего сердце», чтобы отреагировать на публикацию, якобы «порочащую ее работодателя» в социальных сетях. Это был пост, в котором бывший сотрудник компании обвинил ее «в отсутствии благожелательности по отношению к пожилым людям».

Затем сотрудницу, выразившую солидарность с бывшим коллегой, обвинили в нелояльности компании и уволили. Однако женщина не смирилась с решением руководства и захотела через суд отстоять свободу выражения мнения. Она подала иск с требованием отменить приказ о своем увольнении и настаивала на том, что ее действия в соцсетях были недостаточно серьезными, чтобы его оправдать. В октябре судья вынес решение в ее пользу и даже обязал работодателя выплатить экс-сотруднице €1,5 тыс.

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