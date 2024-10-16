Назван способ получить деньги за больничный после увольнения

Работодатели должны оплачивать больничный россиянам не только во время работы, но и после официального ухода с нее. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь бухгалтерского аутсорсинга «Мое дело» Анастасия Моргунова.

Она пояснила, что сотрудники могут получить оплату больничного листа, если заболели и оформили его в течение 30 дней после официального увольнения. Моргунова посоветовала обратиться за выплатой к бывшему работодателю в течение шести месяцев после увольнения, если болезнь пришлась на этот период. Такое право у сотрудников есть в соответствии с ч. 3 статьи 14.1 закона №255-ФЗ.

«Работодатель оплачивает только три дня из больничного листа, остальное ложится на Социальный фонд. Работникам положены выплаты за каждый день больничного листа в размере 60% их среднего заработка. Сумма рассчитывается на основании двух последних лет работы: зарплата за каждый день на протяжении этого периода суммируется и делится на количество фактически отработанных дней. При этом страховой стаж не имеет значения», — пояснила экономист.

Она добавила, что если работник открыл больничный лист в день увольнения, выплаты ему будут рассчитываться по общему правилу в зависимости от стажа.

Моргунова привела расчет оплаты больничного после увольнения. Сотрудник уволился 15 октября. Болел с 16 по 25 октября, значит общий период больничного составил девять дней. Его среднедневной заработок составлял до увольнения 3 тыс. рублей в день.

3 000 * 9 * 60% = 16 200 рублей.

Работодатель выплатит из этой суммы 5 400 рублей, остальное компенсирует Социальный фонд.

По словам Моргуновой, это правило не распространяется на тех, кто находится, например, в отпуске по уходу за ребенком. Чтобы получить выплаты, бывший сотрудник должен оформить больничный лист на себя по причине болезни или травмы.

Эксперт уточнила, что выплаты должны приходить вовремя, иначе организацию оштрафуют на 30-50 тыс. рублей, а индивидуального предпринимателя (ИП) — на 1-5 тыс. рублей. Деньги по предъявленным больничным листам бывшие сотрудники получают в ближайшую «зарплатную» дату в организации. Например, вы предъявили больничный 6 ноября, а день зарплаты в компании 10 числа. Значит, 10 ноября работодатель должен перечислить оплату трех дней больничного. Остальную сумму в течение 10 дней переводит на счет работника Социальный фонд. Моргунова подчеркнула, что на оплату больничного можно рассчитывать, даже если ваш прежний работодатель обанкротился. Для этого нужно обратиться в Социальный фонд по месту регистрации компании или ИП.

По данным hh.ru, самые низкие зарплаты в октябре предлагаются дворникам, мерчандайзерам, операторам call-центра, воспитателям, няням, уборщицам. Самые высокие зарплаты — у сотрудников в сфере информационных технологий, розничной торговли и финансового сектора.

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