В Испании сошел с рельсов поезд с опасным грузом

В испанской Кастилии-Ла-Манча с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные грузы. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за схода поезда с рельсов перекрыли движение составов в обоих направлениях. Кроме того, по той же причине остановили движение по дороге GU-157.

«Сход с рельсов поезда, перевозившего опасные грузы, стал причиной перекрытия движения в обоих направлениях, а также блокировки дороги GU-157 из-за обломков поезда, разлетевшихся во время аварии», — сообщили в службе экстренной помощи региона.

По последней информации, в аварии никто не пострадал. Также без повреждений остались сами вагоны с опасными грузами.

С рельсов также сошел поезд в Валенсии, чему виной стало разрушительное наводнение.

«Основной удар стихии пришелся на пригород с юго-западной стороны <...>. Ливни затопили трассы и улицы этих населенных пунктов. Потоки уносили людей, животных и автомобили. Наблюдались и торнадо. Затопило пригородные станции метро, поэтому метро и железнодорожное сообщение города не работают до сих пор», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» россиянин Антон Шулико.

Сейчас некоторые проблемы, например, отсутствие воды, уже решены. В Испании объявили трехдневный траур.

Ранее с рельсов сошел трамвай в Новосибирске.