«Потоки уносили людей»: россиянин из Испании рассказал об обстановке после наводнения

В провинции Валенсия после разрушительного наводнения не работает метро и железнодорожное сообщение, ушедшая с улиц вода оставила грязь и горы автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказал проживающий в Испании россиянин Антон Шулико.

«Я живу в Валенсии, — город практически не пострадал. Основной удар стихии пришелся на пригород с юго-западной стороны: Пиканья, Пайпорта, Торрент, Катароха, Альбаль, Альфафар, Йомбай, Альхинет, Карлет и другие. Ливни затопили трассы и улицы этих населенных пунктов. Потоки уносили людей, животных и автомобили. Наблюдались и торнадо. Затопило пригородные станции метро, поэтому метро и железнодорожное сообщение города не работают до сих пор. Не работал аэропорт, ряд рейсов перенаправляли в Аликанте, Малагу, Ибицу и Барселону. Люди вынуждены были добираться своим ходом, что особенно сложно, учитывая состояние размытых дорог. Вчера вода ушла, оставив грязь и горы автомобилей на улицах. Видел, как из пострадавшего от ЧП пригорода La Torre — он за мостом от нас, люди эвакуировались с вещами», — рассказал Антон.

По его словам, из-за мощных дождей Валенсия и ее пригород некоторое время оставались без света и водоснабжения. Жители скупили в магазинах питьевую воду, стало меньше хлеба и фруктов.

«Были отключения воды и электроэнергии. Сейчас проблемы с водой наблюдаются только в наиболее затопленных районах. В магазинах вчера быстро закончилась вода из-за отключений. Фруктовые прилавки опустели, и местами мясо расхватали. Да и хлебный ряд я видел – он почти пустой. В Испании объявлен трехдневный траур. Отменены фестивали и спортивные мероприятия. Вчера и сегодня закрыты школы», — заключил Антон.

29 октября на юге Испании начались сильные дожди, ставшие причиной масштабного наводнения. В провинции Валенсия, которая больше всех пострадала от непогоды, были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено. В Андалусии на фоне стихийного бедствия сошел с рельсов высокоскоростной поезд с 276 пассажирами, никто не пострадал.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

В пострадавшие районы были направлены более 1000 военнослужащих испанских подразделений экстренного реагирования. Власти Валенсии призвали жителей избегать затопленных и закрытых дорог, чтобы аварийно-спасательные службы могли как можно быстрее устранить последствия от мощной стихии.

Кабинет министров Испании решил объявить официальный траур, он будет действовать по 2 ноября.

Ранее в Испании отменили баскетбольный матч из-за наводнений.