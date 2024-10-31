Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Потоки уносили людей»: россиянин из Испании рассказал об обстановке после наводнения

Житель подтопленной Валенсии рассказал, что в городе скупили питьевую воду и хлеб

В провинции Валенсия после разрушительного наводнения не работает метро и железнодорожное сообщение, ушедшая с улиц вода оставила грязь и горы автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказал проживающий в Испании россиянин Антон Шулико.

«Я живу в Валенсии, — город практически не пострадал. Основной удар стихии пришелся на пригород с юго-западной стороны: Пиканья, Пайпорта, Торрент, Катароха, Альбаль, Альфафар, Йомбай, Альхинет, Карлет и другие. Ливни затопили трассы и улицы этих населенных пунктов. Потоки уносили людей, животных и автомобили. Наблюдались и торнадо. Затопило пригородные станции метро, поэтому метро и железнодорожное сообщение города не работают до сих пор. Не работал аэропорт, ряд рейсов перенаправляли в Аликанте, Малагу, Ибицу и Барселону. Люди вынуждены были добираться своим ходом, что особенно сложно, учитывая состояние размытых дорог. Вчера вода ушла, оставив грязь и горы автомобилей на улицах. Видел, как из пострадавшего от ЧП пригорода La Torre — он за мостом от нас, люди эвакуировались с вещами», — рассказал Антон.

По его словам, из-за мощных дождей Валенсия и ее пригород некоторое время оставались без света и водоснабжения. Жители скупили в магазинах питьевую воду, стало меньше хлеба и фруктов.

«Были отключения воды и электроэнергии. Сейчас проблемы с водой наблюдаются только в наиболее затопленных районах. В магазинах вчера быстро закончилась вода из-за отключений. Фруктовые прилавки опустели, и местами мясо расхватали. Да и хлебный ряд я видел – он почти пустой. В Испании объявлен трехдневный траур. Отменены фестивали и спортивные мероприятия. Вчера и сегодня закрыты школы», — заключил Антон.

29 октября на юге Испании начались сильные дожди, ставшие причиной масштабного наводнения. В провинции Валенсия, которая больше всех пострадала от непогоды, были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено. В Андалусии на фоне стихийного бедствия сошел с рельсов высокоскоростной поезд с 276 пассажирами, никто не пострадал.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

В пострадавшие районы были направлены более 1000 военнослужащих испанских подразделений экстренного реагирования. Власти Валенсии призвали жителей избегать затопленных и закрытых дорог, чтобы аварийно-спасательные службы могли как можно быстрее устранить последствия от мощной стихии.

Кабинет министров Испании решил объявить официальный траур, он будет действовать по 2 ноября.

Ранее в Испании отменили баскетбольный матч из-за наводнений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами