В Новосибирске трамвай сошел с рельсов

В Новосибирске с рельсов сошел трамвай. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел рядом с торговым центром «Континент». Очевидец рассказал, что он услышал громкий звук, чуть позже от толчка упал на сиденье, а затем около него «свалилась пенсионерка».

Отмечается, что движение на участке уже восстановили. Никто не пострадал. В депо сообщили, что информации о происшествии не получали.

По данным Telegram-канала, вагон 1996 года выпуска передали в Новосибирск из Москвы в 2016 году.

В конце сентября сообщалось, что в Омске водитель трамвая решил срезать дорогу через дворы, но в результате транспорт застрял. Инцидент произошел возле трамвайного депо, за цирком. Каким-то образом транспорт слетел с рельсов и встал поперек, перегородив оба пути. Никто не пострадал. Также 30 сентября сообщалось, что в центре Хабаровска у трамвая отказали тормоза.

Ранее в Киеве трамвай съехал с горы на Глубочицкой улице и протаранил около 10 находившихся на дороге автомобилей.