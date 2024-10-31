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В России продлили ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком

Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком

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Global Look Press

Росавиация продлила действие ограничений на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до 24 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, Росавиация продлила действие NOTAM (NOtice To Air Missions — извещение летному составу). Согласно ему, российским авиакомпаниям рекомендуется выполнять полеты над территорией указанных государств только в период с 9:00 до 19:00 мск.

1 октября Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком и Израилем. Причиной такого решения стали угрозы безопасности полетов.

2 октября ведомство проанализировало обстановку на Ближнем Востоке и обновила рекомендации по выполнению полетов. В федеральной службе уточнили, что во время выполнения рейсов экипажи самолетов должны соблюдать повышенную осторожность. Кроме того, специалисты призвали следовать по альтернативным маршрутам, которые в целях безопасности предлагают авиационные власти соответствующих государств.

Ранее несколько самолетов вернулись в Россию из-за пятичасового запрета Ирана на полеты.

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