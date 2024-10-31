Глава КЧР высказался о судьбе обрушившегося из-за взрыва газа дома

Частично обрушившийся жилой пятиэтажный дом в Черкесске, вероятнее всего, расселят. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов, передает РИА Новости.

По данным МЧС, существует вероятность нового обрушения конструкций здания.

До этого сообщалось, что в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме ввели режим ЧС.

Взрыв газа в Черкесске произошел рано утром 31 октября. Обрушилась часть дома с крышей на четвертом и пятом этажах, разрушены около десяти квартир. Из дома эвакуировали около 60 человек.

Эпицентр взрыва, предварительно, находился в квартире пенсионерки, которая не пускала газовщиков и не выходила из дома. По последним данным, пострадали 11 человек. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.

Ранее 66-летний уфимец подстроил взрыв газа, надеясь избавиться от соседа.