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Названа вероятная причина взрыва газа в Уфе

360: 66-летний уфимец подстроил взрыв газа, надеясь избавиться от соседа

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МЧС России

Следователи полагают, что житель Уфы взорвал газ в многоквартирном доме, чтобы избавиться от соседа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По версии следствия, 66-летний мужчина испытывал неприязнь к своему соседу и решил навредить ему. С этой целью мужчина демонтировал заглушку, установленную в его квартире за неуплату коммунальных услуг. Помещение постепенно заполнилось газовоздушной смесью, а сегодня произошли взрыв и возгорание. Башкирский СК уже возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Соседка хозяина взорвавшейся квартиры в доме на улице Ладыгина назвала его неблагополучным. По словам женщины, перед взрывом она чувствовала запах газа и вызвала сотрудников газовой службы на место, после чего она услышала, что утечка уже вызвала взрыв, и поспешила покинуть здание вместе с детьми, не успев даже обуться.

Сам хозяин взорвавшейся квартиры рассказал, что не знает, почему произошел инцидент. Судя по кадрам с места событий, он получил ожог лица. Мужчина попал в ожоговое отделение 18-й городской больницы, а его 31-летняя соседка с осколочным ранением ноги — в 21-ю городскую больницу.

Местные жители были эвакуированы. В доме произошло возгорание, его локализовали на площади 40 кв. м. Судя по кадрам с места событий, дым и пар после взрыва образовали белый столп, который поднялся в небо на десятки метров.

Ранее россиянам после взрыва газового баллона в Москве рассказали, можно ли хранить его дома.

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