Подмосковные Люберцы и Дзержинский объединили в один округ

Депутаты Московской областной думы приняли решение объединить подмосковные города Люберцы и Дзержинский в единый городской округ Люберцы. Об этом сообщили в Telegram-канале Мособлдумы.

Глава Дзержинского Андроник Пак отметил, что после объединения городов консолидированный бюджет составит 12,8 млрд рублей. По его словам, благодаря этому средства будут более эффективно распределяться по государственным и муниципальным программам, а также появится возможность оперативно решать все городские вопросы.

«Положительные перспективы очевидны и в муниципальном управлении. Объединение городских округов создаст единую административную структуру, даст возможность концентрации ресурсов для повышения качества в решении вопросов местного значения», — сказал Пак.

Глава Дзержинского добавил, что регистрация жителей Люберец и Дзержинского останется прежней. После объединения им не придется менять документы.

О планах по объединению Люберец и Дзержинского стало известно 15 октября. Тогда депутаты вынесли соответствующее решение после результатов публичных слушаний. Парламентарии уточнили, что совет депутатов вынес мнение жителей Люберец.

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