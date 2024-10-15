Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты захотели объединить два подмосковных города

Совет депутатов Люберец захотел объединить город с Дзержинским

close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Совет депутатов подмосковных Люберец захотел объединить город с Дзержинском. Об этом говорится в документе на официальном сайте городской администрации.

«Согласиться на объединение городского округа Дзержинский Московской области и городского округа Люберцы Московской области», — сообщается в документе.

Отмечается, что народные избранники вынесли данное решение после результатов публичных слушаний по вопросу объединения городских округов. Парламентарии уточнили, что совет депутатов вынес мнение жителей Люберец.

До этого пресс-служба министерства социального развития Московской области сообщала, что доплата к пенсии для жителей старше 65 лет увеличится до 20 тыс. рублей по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ведомстве отметили, что перерасчет выплат произведут с июля 2024 года.

Ранее в Подмосковье была раскрыта схема мошенничества вокруг счетов за электричество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами