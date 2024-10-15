Депутаты захотели объединить два подмосковных города

Совет депутатов подмосковных Люберец захотел объединить город с Дзержинском. Об этом говорится в документе на официальном сайте городской администрации.

«Согласиться на объединение городского округа Дзержинский Московской области и городского округа Люберцы Московской области», — сообщается в документе.

Отмечается, что народные избранники вынесли данное решение после результатов публичных слушаний по вопросу объединения городских округов. Парламентарии уточнили, что совет депутатов вынес мнение жителей Люберец.

До этого пресс-служба министерства социального развития Московской области сообщала, что доплата к пенсии для жителей старше 65 лет увеличится до 20 тыс. рублей по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ведомстве отметили, что перерасчет выплат произведут с июля 2024 года.

Ранее в Подмосковье была раскрыта схема мошенничества вокруг счетов за электричество.