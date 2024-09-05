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В Подмосковье увеличится доплата к пенсии

Ежемесячную компенсацию к пенсии увеличат до 20 тыс. рублей в Подмосковье

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Доплата к пенсии для жителей старше 65 лет увеличится до 20 тыс. рублей по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве отметили, что перерасчет выплат произведут с июля 2024 года.

Как отметила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, на сегодняшний день более 33 тыс. пенсионеров в Подмосковье получают этот вид поддержки.

В министерстве соцразвития региона уточнили, что решение о повышении выплаты было одобрено депутатами Мособлдумы 5 сентября.

Ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие — пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами.

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