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В Екатеринбурге сообщили о росте транзакций через СБП в общественном транспорте

В Екатеринбурге пассажиры совершают 90 тысяч операций в день через СБП

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SGr/Shutterstock/FOTODOM

На сегодняшний день в общественном транспорте Екатеринбурга совершается порядка 80-90 тысяч операций в сутки через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в интервью ЕАН сообщила генеральный директор АО «И-Сеть» Наталья Тарарычкина. 29 октября, по ее словам, было совершено свыше 120 тысяч транзакций.

«Результат — больше 1 млн рублей экономии в день для пассажиров общественного транспорта. Безусловно, какие-то шероховатости выявляются. Но только за вчерашний день 15% всех оплат за проезд — по СБП, притом, что метрополитен из этого исключен. И это с учетом того, что мы еще не везде запустились», — рассказала Тарарычкина.

При этом оплата за проезд наличными остается. Там, где кондукторов нет, билеты продают водители на остановочных пунктах, добавила она.

1 октября мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в городе снизят стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей. Скидку получат те, кто будет оплачивать проезд по QR-коду через СБП. Мера будет действовать с 10 октября по 31 декабря. В метро система работать не будет.

До этого стало известно, что до конца 2024 года пассажиры городского транспорта Москвы и Московской области могут получать кешбэк, пополняя или приобретая карту «Тройка» через СБП.

Ранее сообщалось, что в России могут поднять тарифы на перевозку грузов по железной дороге.

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