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В российском городе-миллионнике подешевеет общественный транспорт

В Екатеринбурге снизят стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей

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Freepik

В Екатеринбурге до конца года снизят стоимость проезда в общественном наземном транспорте. Цена билета составит 20 рублей. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Его слова цитирует ЕАН.

Скидку получат те, кто будет оплачивать проезд по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Мера будет действовать с 10 октября по 31 декабря. В метро система работать не будет.

По информации издания, оставшиеся 13 рублей за пассажиров выплатит «Национальная система платежных карт». Таблички с QR-кодами и NFC-метками будут размещены непосредственно в общественном транспорте.

В сентябре стало известно, что до конца 2024 года пассажиры городского транспорта Москвы и Московской области могут получать кешбэк, пополняя или приобретая карту «Тройка» через СБП. На банковский счет автоматически вернется 10% от суммы пополнения, стоимости купленного абонемента или транспортной карты. Для этого пользователю нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в приложении «Привет!».

Приобрести и пополнить «Тройку» или проездной с кешбэком можно в билетных терминалах или кассах на любой станции столичного метро. Для этого перед оплатой нужно выбрать способ платежа — СБП. Акция продлится до 31 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что в России могут поднять тарифы на перевозку грузов по железной дороге.

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