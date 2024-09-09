«Тройка» с выгодой: пассажирам будут начислять кешбэк при пополнении через СБП

Приобрести или пополнить «Тройку» теперь можно с выгодой через СБП. Пассажирам будут возвращать кешбэк в размере 10% от платежа. Предложение действительно до конца этого года. Подробности — в нашем материале.

До конца 2024 года пассажиры городского транспорта Москвы и Московской области могут получать кешбэк, пополняя или приобретая карту «Тройка» через Систему быстрых платежей (СБП). На банковский счет автоматически вернется 10% от суммы пополнения, стоимости купленного абонемента или транспортной карты. Для этого пользователю нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в приложении «Привет!».

«Мы стараемся предоставить москвичам, жителям области и гостям столицы наиболее выгодные способы оплаты поездок. Учитывая, что чаще всего люди расплачиваются в транспорте «Тройкой», то для нас было важно предложить выгоду именно для этой категории пассажиров. Кешбэк от СБП доступен по всем тарифам билетного меню, в том числе на приобретение «Единого» проездного на 365 дней. При этом размер кешбэка составляет до 2600 рублей в месяц на одного пользователя СБП, а значит выгоду смогут оценить абсолютно все держатели «Тройки»», — отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт.

Это предложение также распространяется на покупку проездных абонементов карты москвича для обучающихся. Приобрести и пополнить «Тройку» или проездной с кешбэком можно в билетных терминалах или кассах на любой станции столичного метро. Для этого перед оплатой нужно выбрать способ платежа – СБП. Акция продлится до 31 декабря этого года. С подробными правилами начисления кешбэка можно ознакомиться на официальном сайте или в мобильном приложении «Привет!».

close Пресс-служба Московского метрополитена

«Оплатить проезд по «Тройке» или карте москвича можно в любом виде городского транспорта. Поэтому мы вместе с Национальной системой платежных карт делаем поездки выгодными. Акция при оплате проезда через СБП действует до конца года. Мы продолжим внедрять цифровые транспортные сервисы и совершенствовать билетную систему по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», – рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

Расплатиться «Тройкой» можно в любом виде городского транспорта Москвы и области, в частности, в метро, на МЦК, МЦД, в автобусах, электробусах, трамваях и даже регулярном речном транспорте. Напомним, что в прошлом году в Москве впервые за несколько десятилетий начал работать регулярный речной электротранспорт. Сергей Собянин отметил, что электросуда используются в качестве как пассажирского, так и туристического транспорта.

close Пресс-служба Московского метрополитена

В конце августа мэр Москвы заявил, что в столице реализуются сразу несколько инновационных проектов в транспортном секторе. Так, свою работу уже начали две цифровые станции — на «Марьиной Роще» Большой кольцевой линии (БКЛ) и в терминале №1 Московского городского вокзала (МГВ) у станции «Нижегородская». Контент для станций загружается менее, чем за минуту, благодаря чему пассажиры максимально оперативно получают информацию об изменениях в работе транспорта. Также Сергей Собянин рассказал о втором этапе запуска беспилотного трамвая и возможности оплатить проезд через СБП.

СБП – это сервис, позволяющий мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках системы, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С ее помощью можно также совершать оплату по QR-коду, платежной ссылке или кнопке. На сегодняшний день к СБП присоединились более 200 кредитных организаций.

РЕКЛАМА