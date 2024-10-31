В Иркутской области восьмилетний мальчик устроил пожар и спалил 52 тюка сена

Игра со спичками привела к крупному пожару в Аларском районе Иркутской области, ребенок сжег заготовленное на зиму сено. Об этом сообщает МЧС региона.

Восьмилетний мальчик остался дома один и играл со спичками. Он развлекался, бросая зажженные спички в разные стороны. Неподалеку был сеновал, сухое сено моментально вспыхнуло, возгорание увидела соседка и вызвала огнеборцев.

К месту пожара были направлены три единицы техники и семь человек. В течение двадцати минут огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 78 квадратных метров, сгорели 52 тюка сена, заготовленных на зиму.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области четвероклассник умудрился сжечь дом и машину соседей, пока играл со спичками. Огонь успел уничтожить второй этаж и хозпостройку за считанные минуты. Перед тем как устроить пожар, школьник вырвал цветы на соседской клумбе и испортил ореховое дерево. Однако родители вставали на защиту сына, сейчас с мальчиком беседуют правоохранители.

Ранее в Бурятии дети едва не спалили двухквартирный дом.