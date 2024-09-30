Мощный пожар произошел на химзаводе в США

Жители близлежащих домов были эвакуированы из-за пожара на химическом заводе в американском штате Джорджия. Об этом сообщили местные власти в соцсети Х.

«Пожар вспыхнул (на заводе) BioLab», — говорится в сообщении.

По данным администрации округа Рокдейл, с огнем борются сотрудники экстренных служб. Власти призвали жителей к югу от места происшествия эвакуироваться. Дороги в районе инцидента перекрыли.

11 сентября на химзаводе в Германии вспыхнул сильный пожар. Возгорание зафиксировали на предприятии компании Grillo в немецком городе Дуйсбург. Район инцидента заволокло густым дымом. Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери из-за едкого облака дыма, отмечает издание. Городские власти утверждали, что пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены.

В середине августа в Эстонии один человек пострадал при взрыве на химзаводе. Об этом сообщает новостной портал Baltnews.

Ранее в штате Джорджия неизвестные устроили стрельбу в школе.