Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мощный пожар произошел на химзаводе в США

На химическом заводе в американском штате Джорджия произошел пожар

close
Shutterstock

Жители близлежащих домов были эвакуированы из-за пожара на химическом заводе в американском штате Джорджия. Об этом сообщили местные власти в соцсети Х.

«Пожар вспыхнул (на заводе) BioLab», — говорится в сообщении.

По данным администрации округа Рокдейл, с огнем борются сотрудники экстренных служб. Власти призвали жителей к югу от места происшествия эвакуироваться. Дороги в районе инцидента перекрыли.

11 сентября на химзаводе в Германии вспыхнул сильный пожар. Возгорание зафиксировали на предприятии компании Grillo в немецком городе Дуйсбург. Район инцидента заволокло густым дымом. Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери из-за едкого облака дыма, отмечает издание. Городские власти утверждали, что пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены.

В середине августа в Эстонии один человек пострадал при взрыве на химзаводе. Об этом сообщает новостной портал Baltnews.

Ранее в штате Джорджия неизвестные устроили стрельбу в школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами