«Фонд Клуни за справедливость» внесли в перечень нежелательных в России НПО

Министерство юстиции РФ внесло «Фонд Клуни за справедливость» в перечень неправительственных организаций (НПО), чья деятельность признана нежелательной в России. Такая информация следует из перечня на сайте ведомства.

«Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») США», — следует из перечня.

Номер и дата распоряжения Минюста России о включении в перечень — 1069-р от 27.08.2024.

Также в реестр была внесена немецкая НПО «Депутаты Мирной России», которая была также признана нежелательной по решению Генпрокуратуры 13 августа.

До этого генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни «Фонд Клуни за справедливость». Как сообщалось, причиной для объявления фонда нежелательной организацией стал факт того, что Клуни «с голливудским размахом» проводит работу, направленную на дискредитацию России. Кроме того, актер продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и негативно оценивает российское законодательство об иностранных агентах.

Ранее Клуни заявил, что его фонд не стал бы преследовать российских журналистов.