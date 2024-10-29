Обвиняемый в попытке поджога московского военкомата пользовался учебником для сапера

У обвиняемого в попытке поджога военкомата в Москве Ибрагима Оруджева нашли учебник для сапера. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

О том, что студент-лингвист Оруджев владел учебником, рассказали во время суда в зале 2-го Западного окружного военного суда.

«Я исследовала те материалы, которые были изъяты у Оруджева. Это учебник «Взрывное дело» за авторством Белобородова А.М., который был в электронном виде на диске, а также записи в дневнике и блокноте», — сказала эксперт, готовившая заключение во время допроса в суде.

Оруджев записал, как изготовить коктейль Молотова — специальную бутылку с зажигательной смесью.

Как заявило обвинение, Оруджев попал под влияние запрещенных украинских организаций «Правый сектор» (организация запрещена в России) и «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), сам он в них при этом не состоял.

Также обвинение полагает, что он готовился к поджогу московского военкомата на протяжении шести месяцев. Все это время он приходил к зданию и рассматривал его, чтобы выработать подробный план.

В ноябре 2023 года его задержали и отправили под арест. Фигурант подозревался в прохождении обучения для совершения террористического акта.

Сам подсудимый отказывается признать свою вину.

Ранее студентка из Приморья подожгла военкомат и получила срок в 14 лет.