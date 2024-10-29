Россиянка пыталась поджечь здание мэрии и три машины ДПС

В Мегионе женщину задержали за попытку поджога здания мэрии и трех автомобилей ДПС, она заявила, что действовала по указанию мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленница бросила в окно мэрии Мегиона несколько бутылок с горючей жидкостью, в одном из кабинетов вспыхнул пожар. Возгорание удалось быстро потушить.

Затем поджигательница пошла к местному отделению полиции — там она пыталась поджечь три патрульные машины, огонь охватил только одну. Россиянку задержали, она призналась, что действовала по указанию мошенников. Обстоятельства инцидента устанавливаются. По данным портала Neft, следственные органы возбудили в отношении женщины уголовные дела за хулиганство и умышленное уничтожение имущества. В полиции также отметили, что в результате поджогов никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Приморье суд вынес приговор 26-летней студентке, которая согласилась поджечь военкомат, за преступление она получила 48 тысяч рублей из 50. Фигурантка училась на повара и хотела заработать, поэтому согласилась на предложение кураторов. После поджога женщину оперативно задержали. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд признал ее виновной и приговорил к 14 годам лишения свободы.

Ранее россиянка подожгла номер в московской гостинице по приказу с территории Украины.