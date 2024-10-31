Мошенники похитили у экс-советника главы Башкирии более 5 млн рублей

Бывший советник президента Башкирии Виктор Пчелинцев потерял более 5 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Во время разговора по телефону они убедили 77-летнего Пчелинцева в том, что с его карты списываются деньги, которые переводятся на счет главе РДК (признан в РФ террористической организацией) Денису Капустину.

Вначале с мужчиной связался подставной «ректор Академии Госслужбы», а после к разговору подключились несуществующие работники ФСБ и Центробанка. Они уточнили, имеются ли у Пчелинцева другие средства. Получив положительный ответ, аферисты сказали, что эти деньги тоже могут украсть — их нужно срочно обезопасить.

После телефонных разговоров пенсионер пошел в банк и снял все наличные деньги в размере 5,1 млн рублей. На вопрос сотрудников банка о том, с какой целью Пчелинцев вывел средства, мужчина ответил, что они требуются для семейных нужд. Назвать эту причину ему посоветовал «работник» ФСБ.

Вскоре Пчелинцев купил новый телефон, установил на него приложение для банковских переводов и направил деньги мошенникам. О том, что его обманули, экс-советник узнал лишь после того, как рассказал обо всем родственникам.

Накануне стало известно, что петербуржская пенсионерка лишилась 13 млн рублей из-за аферистов, которые использовали ту же схему.

Ранее 73-летний педагог из Петербурга отдал мошенникам более 7,5 млн рублей.