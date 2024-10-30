Учитель из Петербурга лишился более 7,5 млн рублей, поговорив с мошенниками

Педагог петербургской гимназии остался без денег, поверив мошенникам-силовикам. Об этом сообщает 78.ru.

С 73-летним учителем по телефону связались неизвестные, злоумышленники представились сотрудниками силовых структур и убедили пожилого мужчину «спасти» накопления.

После длительного общения пострадавший снял со своего банковского счета 1,4 млн рублей и, встретившись с якобы правоохранителем на Полюстровском проспекте, передал тому накопления. Спустя некоторое время пенсионер также перевел на различные счета, указанные неизвестными, денежные средства на общую сумму более 6,1 млн рублей. Общий ущерб составил более 7,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей. 67-летняя женщина решила заработать на бирже, оформила несколько кредитов и перевела их вместе с накоплениями на указанные «брокерами» счета.

Ранее россиянин купил две квартиры, но остался без жилья и с миллионными долгами.