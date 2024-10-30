Петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 13 млн рублей

В Петербурге мошенники обманули 76-летнюю женщину и похитили у нее 13 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с пенсионеркой, проживающей на Будапештской улице, связались неизвестные. Аферисты обманным путем убедили ее, что накопления нужно перевести на «безопасный счет».

Пожилая женщина поверила преступникам и в течение нескольких дней передавала свои деньги курьерам мошенников. Кроме того, она отдала им коллекционные монеты и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба составила около 13 млн рублей.

В какой-то момент пожилая петербурженка поняла, что ее обманули. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, полицейские занимаются расследованием случившегося.

Ранее россиянка испугалась взлома «Госуслуг» и отдала мошенникам 1,5 млн рублей.