В центре Хабаровска у трамвая отказали тормоза, и он протаранил три автомобиля. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, ДТП произошло на улице Шеронова. Когда водитель «спускался» с улицы Ленина, ему не удалось уменьшить скорость, поэтому он на полном ходу въехал в Toyota Land Cruiser, которая зацепила еще две машины. После инцидента на месте происшествия образовалась большая пробка.

В августе в Киеве трамвай съехал с горы на Глубочицкой улице и протаранил около 10 находившихся на дороге автомобилей. Кроме того, транспортное средство врезалось в другой трамвай, который двигался навстречу. Правоохранители рассматривали две версии произошедшего — либо у трамвая отказали тормоза, либо внутри в принципе не было водителя. В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили о шести пострадавших, трое из которых были госпитализированы.

Ранее появилось видео, как «Газель» с отказавшими тормозами понесло в обрыв.