В Киеве трамвай протаранил около 10 автомобилей

Серьезная авария с участием трамвая произошла на Глубочицкой улице в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что трамвай съехал с горы и протаранил около 10 находившихся на дороге автомобилей. Кроме того, транспортное средство врезалось в другой трамвай, который двигался навстречу.

Что именно послужило причиной ДТП, в публикации не уточняется. На данный момент есть две версии произошедшего — либо у трамвая отказали тормоза, либо внутри в принципе не было водителя.

При этом позже в Telegram-канале пресс-службы Киевской городской военной администрации появилась информация, по которой в результате ЧП пострадали шесть человек. Троим из них понадобилась госпитализация.

«Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» назвало в качестве причины аварии человеческий фактор, а именно — некорректные действия водителя», — говорится в заявлении.

Сейчас движение транспорта по Глубочицкой улице осложнено в обоих направлениях. В частности, с задержкой следуют трамваи на маршрутах №14 и №18.

Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту столкновения двух трамваев.