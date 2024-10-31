«Это не панацея»: врач объяснила, почему черный хлеб иногда вреднее белого

Черный хлеб традиционно считается более полезным, чем белый, в нем много витаминов и клетчатки. Однако ему часто приписывают свойства, которых на самом деле нет, а в отдельных случаях он даже вреднее, чем белый, рассказала врач-нутрициолог Мария Сирош в беседе с «Пятым каналом».

Уровень холестерина у людей, употребляющих хлеб из ржаной муки, действительно может снизиться, но только у мужчин, у которых он превышен. На женский организм этот продукт такого эффекта не оказывает. При этом черный хлеб отличается высокой химической нагрузкой и значительно меняет уровень глюкозы в крови, объяснила врач.

«Называется, одно лечим, другое калечим», — подчеркнула она.

Черный хлеб действительно чаще полезнее белого, но нельзя относиться к нему, как к панацее от атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, специально есть только этот вид хлеба тоже не стоит, считает Сирош.

Людям, которые выбирают черный хлеб за благотворное влияние на сердце и сосуды, она посоветовала обратить внимание на другие продукты — к примеру, рыбу, особенно лосось и скумбрию. В них много Омеги-3, за счет чего в организме снижается воспаление и триглицериды — вид холестерина, который вырабатывается у людей с неправильным питанием, объяснила врач. По ее словам, в неделю лучше съедать не более 150 граммов рыбы.

Также нутрициолог призвала чаще добавлять в рацион оливковое масло холодного отжима — по столовой ложке в день. Среди других полезных для сердца продуктов она назвала авокадо, орехи, шоколад с не менее, чем 50% какао в составе, а также зеленый чай.

До этого диетолог Дарья Русакова отметила, что употребление черного ржаного хлеба улучшит работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Однако она подчеркнула, что ржаной хлеб не рекомендуется есть при гастрите и обострении язвенной болезни. Также продукт противопоказан детям до трех лет.

Ранее диетологи назвали продукты, улучшающие работу мозга.