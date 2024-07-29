Диетологи назвали продукты, улучшающие работу мозга

Для улучшения работы мозга важно добавить в рацион продукты, богатые необходимыми для него микроэлементами. Особое внимание нужно обратить на В1, В9, йод, омегу-3 и биофлавоноиды, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

Обычно у россиян даже при идеальном типе питания наблюдается дефицит таких нужных для мозга элементов, как витамины группы В, D, железо, цинк, омега-3. Диетолог порекомендовала употреблять в пищу черный хлеб, гречку, овсянку, пшено, бобы, нежирные субпродукты и свинину. Витаминами В1 также богаты «яркие», цветные овощи.

Также диетолог призвала не забывать про йод, подчеркнув, что от него напрямую зависит продуктивность.

«Йод — это микроэлемент, который в том числе содержится в йодированной морской соли. Во время еды ею солить не нужно, нужно досаливать перед подачей, чтобы она не подвергалась нагреванию», — объяснила врач.

Она призвала добавить в рацион морскую рыбу, кальмары, мидии, морскую капусту, подчеркнув, что эти продукты также помогают для профилактики сахарного диабета.

Для здоровья мозга важно ежедневно употреблять 25 грамм соевого белка с изофлавонами, считает Дианова. По ее словам, это также помогает для снижения холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Потребность можно закрыть с помощью соевого молока, тофу, а также овощей и фруктов.

Чтобы восполнить дефицит омеги-3, диетолог посоветовала есть морепродукты, в том числе печень минтая и трески, скумбрию, сельдь, сардины и кильку.

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