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Во Вьетнаме обрушился мост с людьми и машинами

VnExpress: 13 человек пропали без вести при обрушении моста на севере Вьетнама

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Depositphotos

В провинции Футхо на севере Вьетнама обрушился мост, в результате чего некоторые находившиеся на нем люди пропали без вести. Об этом сообщил новостной портал VnExpress.

По его информации, мост через реку Красную обрушился в понедельник, 9 сентября. В момент ЧП на нем было несколько автомобилей и мотоциклов, которые впоследствии упали в воду.

Заместитель премьер-министра Вьетнам Хо Дык Фок, слова которого приводит портал, в воду упали около 10 автомобилей и два мотоцикла. По его словам, порядка 13 человек пропали без вести, четыре человека были спасены.

Как пишет VnExpress, вьетнамские военные продолжают поиски пропавших. По их словам, точное число пропавших может оказаться выше.

19 июля в китайской провинции Шэньси обрушился автомобильный мост через реку Шанлуо. Из-за этого в воду упали 25 автомобилей — 18 грузовиков и семь легковых машин. В результате поисковых работ было обнаружено, что 12 человек не выжили.

Ранее в Приморье частично обрушился автомобильный мост.

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