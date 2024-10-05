Сотни человек на Тайване пострадали из-за мощного тайфуна

Не менее 670 человек на Тайване пострадали из-за мощного тайфуна «Кратон». Об этом сообщает Focus Taiwan.

669 из них получили травмы, причем двое — несовместимые с жизнью. Один человек считается пропавшим без вести — он проводил работы в округе Юньлин и упал в море.

Тайфун прибыл на остров 3 октября. На данный момент вода уже схлынула и ограничения, связанные со стихийным бедствием, сняты. Тем не менее из-за тайфуна свыше 18 тыс. домохозяйств на острове оказались отрезаны от водоснабжения, а 270 тыс. домохозяйств — от электроснабжения. Из зоны, затронутой бедствием, были временно эвакуированы свыше 10 тыс. человек, 2117 из них до сих пор находятся в пунктах временного размещения. Сильнее всего от разгула стихи пострадали округа Пиндун и Гаосюн.

До этого сообщалось, что сильные тайфуны «Джеби» и «Кратон» движутся в направлении Японии.

Ранее супертайфун «Яги» оставил Канье Уэста без крыши перед концертом.