СК узнал о преступлениях наемника из США Бейлса в Курской области

forwardobservations2.0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Боец американской частной военной компании Forward Observations Group (FOG) Деррик Бейлс, принимающий участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пересек границу Российской Федерации в конце августа и проник в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В отношении Бейлса возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «совершении террористического акта» и «наемничество».

По данным СК, Бейлс и другие наемники, действуя с представителями ВСУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с применением взрывных устройств и военной техники, в конце августа незаконно вторглись в Курскую область.

Отмечается, что после вторжения наемники совершали преступления против мирного населения приграничных районов российского региона.

В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения Деррика Бейлса и его соучастников.

Ранее сообщалось, что фотография помогла распознать наемников в Курской области.