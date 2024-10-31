ФСБ задержала участников ОПГ, похитивших детей на Урале

В Екатеринбурге задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), похитивших детей и вымогавших деньги у их родственников. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, пишет РИА Новости.

После похищения подростков преступники требовали у их родителей по 300 тысяч рублей за каждого.

«Пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации разбойных нападений в отношении жителей Екатеринбурга, совершаемых общеопасным способом», — говорится в сообщении.

По факту похищения детей возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов дела уже признал свою вину. Он рассказал, что напал на детей, ложно обвиняя их в распространении наркотиков.

30 октября в Каменске-Уральском женщина похитила сына своей знакомой и стала фигуранткой уголовного дела. Своими действиями 50-летняя женщина решила отомстить бывшей подруге. Нарушительницу удалось задержать в парке, мальчика передали матери.

Ранее россиянка обвинила бывшего мужа в похищении пятилетней дочери.