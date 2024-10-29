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Россиянка обвинила бывшего мужа в похищении пятилетней дочери

В Челябинске мужчина с уголовным прошлым похитил у бывшей жены пятилетнюю дочь

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Shutterstock

Жительница Челябинска заявила о похищении пятилетней дочери бывшим мужем. Об этом пишет kp.ru.

По словам женщины, ее ребенка похитил бывший муж. Он не смог смириться с решением суда, который оставил дочь с матерью. 25 октября мужчина на глазах у экс-супруги посадил девочку в машину, за рулем которой сидела какая-то женщина, и увез в неизвестном направлении. На звонки он отвечать перестал.

«Подъехала какая-то машина, он посадил туда ребенка и сел сам. Двери захлопнулись. За рулем была какая-то женщина, я видела ее впервые. Она заблокировала двери, поэтому я не могла забрать ребенка», — объяснила родительница.

Она утверждает, что ранее ее муж был судим за принуждение к действиям сексуального характера по отношению к несовершеннолетней, в его отношении также возбуждали административное дело за избиение жены.

Местонахождение отца и дочери сейчас устанавливают правоохранители. Мать ребенка планирует обращаться в СК.

Ранее россиянин похитил семимесячного сына и отдал его бывшей жене только после визита спецназа.

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