Пьяная россиянка в отместку похитила у знакомой девятилетнего сына

В Каменске-Уральском женщина похитила сына своей знакомой и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

50-летняя женщина решила отомстить бывшей подруге и похитить ее девятилетнего сына. Нетрезвая россиянка ворвалась в квартиру знакомой, потребовала от ребенка, чтобы тот оделся, заставила выйти из квартиры и следовать за ней.

С телефона мальчика похитительница позвонила его матери и сообщила, что забрала сына. Женщину удалось задержать в парке, мальчика передали матери. В отношении похитительницы было возбуждено уголовное дело, обвиняемая полностью признала вину, ей может грозить длительный срок заключения.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Волгограде огласили приговор местному жителю, который похитил сына своего начальника и хотел потребовать выкуп. В отношении работника было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в похищении малолетнего, ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянка обвинила бывшего мужа в похищении пятилетней дочери.