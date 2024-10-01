Конституционный суд вынес вердикт насчет отказавшихся от дачи взятки

Конституционный суд России постановил, что отказавшийся от дачи взятки гражданин имеет право считаться потерпевшим по делу и может информировать об этом органы правопорядка. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном на сайте инстанции.

Поводом для разбирательства послужила жалоба жителя Таганрога Александра Ткаченко в отношении части 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Гражданин Ткаченко подозревался в краже металлолома — однако, чтобы избежать наказания, сотрудник правоохранительных органов предложил ему заплатить взятку в размере 2,5 млн рублей. Вместо того, чтобы дать взятку, Ткаченко обратился к коллегам коррумпированного правоохранителя, и затем активно принимал участие в следственных действиях.

Однако суд отказал ему в праве считаться потерпевшим. Теперь же Конституционный суд постановил, что запрос Ткаченко признать его потерпевшим соответствует Основному закону, и его дело будет направлено на пересмотр.

До этого юрист объяснил, что отвечать гаишнику на предложение «договориться».

Ранее президент России Владимир Путин предложил лишать гражданства за взятки.