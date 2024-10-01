Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конституционный суд вынес вердикт насчет отказавшихся от дачи взятки

КС России подтвердил право отказавшегося от дачи взятки на статус потерпевшего

close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Конституционный суд России постановил, что отказавшийся от дачи взятки гражданин имеет право считаться потерпевшим по делу и может информировать об этом органы правопорядка. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном на сайте инстанции.

Поводом для разбирательства послужила жалоба жителя Таганрога Александра Ткаченко в отношении части 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Гражданин Ткаченко подозревался в краже металлолома — однако, чтобы избежать наказания, сотрудник правоохранительных органов предложил ему заплатить взятку в размере 2,5 млн рублей. Вместо того, чтобы дать взятку, Ткаченко обратился к коллегам коррумпированного правоохранителя, и затем активно принимал участие в следственных действиях.

Однако суд отказал ему в праве считаться потерпевшим. Теперь же Конституционный суд постановил, что запрос Ткаченко признать его потерпевшим соответствует Основному закону, и его дело будет направлено на пересмотр.

До этого юрист объяснил, что отвечать гаишнику на предложение «договориться».

Ранее президент России Владимир Путин предложил лишать гражданства за взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами