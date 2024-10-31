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Глава СК потребовал доклад о расследовании дела о разрушении жилого дома в КЧР

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о расследовании разрушения дома в КЧР

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о разрушении части жилого дома в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по КЧР представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Взрыв газа в Черкесске произошел рано утром 31 октября. Обрушилась часть дома с крышей на четвертом и пятом этажах, разрушены около десяти квартир. Из дома эвакуировали около 60 человек.

Эпицентр взрыва, предварительно, находился в квартире пенсионерки, которая не пускала газовщиков и не выходила из дома. По последним данным, пострадали 11 человек. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.

Ранее появилось видео с места взрыва жилого дома в Черкесске.

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