В Москве за день может выпасть полмесячной нормы осадков из-за циклона

К Москве приближается североатлантический циклон «Мартина». Об этом рассказал в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

Сообщается, что 31 октября в российской столице из-за «Мартины» может выпасть 50% от месячной нормы осадков — вначале пойдет мокрый снег, уровень которого составит примерно 1 см, а затем его смоет ливень.

«Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 мм рт. ст, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил Тишковец.

Сообщается, что из-за прихода циклона ночная температура в Москве составит 0-3℃, а днем возрастет до 6-9℃. При этом вечером скорость ветра будет составлять 16-21 м/с.

«В выходные температура воздуха понизится до нуля, по ночам – слабый «минус» с сильной гололедицей, дожди перейдут в снегопады, временный снежный покров начнет формироваться с 3 ноября, а 4 и 5 ноября — достигнет 4-6 см», — рассказал Тишковец.

До этого сообщалось, что дороги Центральной России покроет «черный» лед.

Ранее сообщалось, что климатическая зима в Москве наступит на 20 суток позже срока.