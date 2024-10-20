Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зима придет в Москву с опозданием на 20 дней

Синоптик Тишковец: климатическая зима в Москве наступит на 20 суток позже срока

close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зима в 2024 году начнется в столице на 20 дней позже положенного срока, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что климатическая зима в Москве должна наступить 13 ноября, но из-за глобального изменения климата смена сезонов случится позже. Тишковец отметил, что в последние годы осень «подъела» зиму примерно на 20 суток и холодный сезон уменьшился.

«По всей видимости, это произойдет и в 2024 году, то есть переход среднесуточной температуры через «ноль» в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря», — отметил синоптик.

На следующей неделе температура в столице поднимется до 13°C и будет на три градуса выше климатической нормы, пообещала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Дневная температура с понедельника по среду будет колебаться в диапазоне от 11°C до 13°C, а ночью опустится до 6°C. Дожди не прогнозируются, а атмосферное давление будет падать из-за смещения антициклона.

Ранее москвичей предупредили о морозах до -25°С грядущей зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами