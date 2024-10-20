Зима придет в Москву с опозданием на 20 дней

Зима в 2024 году начнется в столице на 20 дней позже положенного срока, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что климатическая зима в Москве должна наступить 13 ноября, но из-за глобального изменения климата смена сезонов случится позже. Тишковец отметил, что в последние годы осень «подъела» зиму примерно на 20 суток и холодный сезон уменьшился.

«По всей видимости, это произойдет и в 2024 году, то есть переход среднесуточной температуры через «ноль» в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря», — отметил синоптик.

На следующей неделе температура в столице поднимется до 13°C и будет на три градуса выше климатической нормы, пообещала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Дневная температура с понедельника по среду будет колебаться в диапазоне от 11°C до 13°C, а ночью опустится до 6°C. Дожди не прогнозируются, а атмосферное давление будет падать из-за смещения антициклона.

Ранее москвичей предупредили о морозах до -25°С грядущей зимой.