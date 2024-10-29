Дороги Центральной России покроет «черный» лед

Слабая гололедица ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, 30 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что «черным» льдом называют потенциальную гололедицу. По словам синоптика, усилится выхолаживание приземного воздуха «до околонулевых значений».

«После дождей это может привести <…> к формированию слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра», — рассказал Тишковец

Синоптик напомнил, что на Урале и в Сибири толщина снежного наката местами уже может достигать 3-8 миллиметров.

27 октября Тишковец предупредил, что в ближайшую неделю на Русской равнине начнется «автомобильная» зима — со снегопадом и метелью. В ночь на 1 ноября похолодает до 0...--2°C. Днем, наоборот, температура повысится до +4...+6 градусов, и выпавший снежный покров растает.

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