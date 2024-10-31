СВР РФ прокомментировала выборы в Молдавии

Служба внешней разведки (СВР) РФ распространила сведения о том, что руководство секретариата ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в неформальном порядке признает «беспрецедентный» уровень нарушений на выборах в Молдавии. Сообщение СВР приводит ТАСС.

Одним из самых распространенных и вопиющих нарушений на выборах, по мнению экспертов ОБСЕ, в СВР назвали повсеместное использование административного ресурса. В российской разведке связали это с тем, что США и их союзники заинтересованы в переизбрании действующего президента Молдавии Майи Санду на второй срок из-за продвижения ей курса на сближение с Евросоюзом и НАТО.

Также в СВР заявили, что в секретариате ОБСЕ «убеждены» в неизбежности новых нарушений во имя обеспечения победы Санду во втором туре выборов.

По данным ЦИК Молдавии, в первом туре выборов Санду получила 42,45% голосов, а ее основной соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 25,99% голосов.

Ранее Санду уличили во влиянии на СМИ в ходе избирательной кампании.