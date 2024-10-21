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Санду уличили во влиянии на СМИ в ходе избирательной кампании

ОБСЕ: Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ на выборах

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Aurel Obreja/AP

Президент Молдавии Майя Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ в ходе избирательной кампании выборов главы республики и референдума о вступлении в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В документе глава ведомства Люция Потучкова отметила, что у конкурентов Санду не было равных возможностей в рамках избирательной кампании.

Также в ее рамках со стороны Санду было отмечено злоупотребление административным ресурсом, добавила Потучкова.

Первый тур президентских выборов в Молдавии завершился без полноценной победы одного из кандидатов. По результатам обработки 98% протоколов лидирует Майя Санду с 41,9% голосов, следом идет Александр Стояногло — 26,3%. Кто станет лидером страны, будет ясно после второго тура в ноябре. Власти уже заявили о вмешательстве в выборы «криминальных сил» вместе с иностранными государствами. А в оппозиции обвинили Санду в попытке «подтянуть проценты» для своей победы.

Также подведены итоги референдума о закреплении в конституции Молдавии курса на вступление в Евросоюз. Идея состояла в том, чтобы изменить основной закон страны так, чтобы сделать евроинтеграцию неотвратимой. В пользу этой идеи играло то, что количество желающих вступить в ЕС, по внутренним опросам, перевалило за 50%. Как прошло голосование и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль увидел труднообъяснимые темпы прироста голосов за Санду в Молдавии.

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