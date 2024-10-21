Стали известны результаты первого тура выборов президента Молдавии

Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги первого тура выборов президента республики, который состоялся 20 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Действующий президент Молдавии Майя Санду после обработки 100% протоколов получает 42,45% голосов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 25,99%. На третьем месте — лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13,79% голосов.

Санду, которая баллотируется на второй срок, ранее заявила, что 150 тысяч избирателей в стране были подкуплены «ради атаки на суверенитет». Она отметила, что система юстиции страны не сумела сделать достаточно, чтобы бороться с кражей и покупкой голосов избирателей. Также Санду вызвала своего оппонента Стояногло на дебаты перед вторым туром выборов.

Первые итоги выборов в Молдавии были подведены в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль увидел труднообъяснимые темпы прироста голосов за Санду в Молдавии.