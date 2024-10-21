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Стали известны результаты первого тура выборов президента Молдавии

ЦИК Молдавии: Санду получает на выборах 42,45%, у Стояногло 25,99%

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Zak Bennett/Reuters

Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги первого тура выборов президента республики, который состоялся 20 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Действующий президент Молдавии Майя Санду после обработки 100% протоколов получает 42,45% голосов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 25,99%. На третьем месте — лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13,79% голосов.

Санду, которая баллотируется на второй срок, ранее заявила, что 150 тысяч избирателей в стране были подкуплены «ради атаки на суверенитет». Она отметила, что система юстиции страны не сумела сделать достаточно, чтобы бороться с кражей и покупкой голосов избирателей. Также Санду вызвала своего оппонента Стояногло на дебаты перед вторым туром выборов.

Первые итоги выборов в Молдавии были подведены в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль увидел труднообъяснимые темпы прироста голосов за Санду в Молдавии.

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