В испанской Валенсии увеличилось количество жертв наводнения

Число жертв наводнения в Испанской Валенсии достигло 92. Об этом сообщает чрезвычайный координационный центр региона в соцсети X.

«Новая оценка различных органов и сил безопасности и чрезвычайных ситуаций: предварительное число погибших — 92 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты продолжают процесс идентификации жертв.

Газета El Pais писала, что еще два человека погибли в автономном сообществе Кастилия Ла-Манча и один в Андалусии.

До этого кабинет министров Испании решил объявить официальный траур по людям, погибшим в результате ливней и наводнений.

Министр территориальной политики королевства Анхель Виктор Торрес уточнил, что траур в стране будет действовать в период с 31 октября по 2 ноября.

Торрес добавил, что не может предоставить журналистам сведения о точном количестве пропавших без вести жителей. Но, по его словам, официальный Мадрид продолжит сотрудничать с региональными властями для ликвидации последствий наводнений и помощи пострадавшим людям.

Ранее последствия наводнений в Испании попали на видео.