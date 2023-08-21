Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Запорожье хотят увеличить грузооборот Бердянского порта

РИА Новости: грузооборот Бердянского порта вырастет до 3,5 млн тонн в год

close
100%
Wikimedia

Власти Запорожской области планируют увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 млн тонн в год. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на программу развития региона на ближайшие 10 лет.

В документе уточнили, что перед Запорожьем стоит задача наладить межрегиональную интеграцию с другими южными регионами России. Для этого необходимо нарастить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 млн тонн в год. Одновременно намечено, что грузооборот предприятия «Мелитопольская железная дорога» превысит 21 млн тонн в год.

Кроме того, в программу развития региона заложили модернизацию энергетического комплекса региона и обеспечение жителей качественным газоснабжением.

21 августа власти Запорожья заявили, что собираются использовать советский опыт в сфере экономики. В качестве примера в программе напомнили о государственно-частном партнерстве. Врио губернатора региона Евгений Балицкий напомнил, лучший советский опыт совместили с рыночной моделью и «получили конкретный результат».

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях