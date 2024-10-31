На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов в районе Запорожья

Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале, что в районе Запорожья были повреждены инфраструктурные объекты.

По его словам, в ночь на четверг в регионе произошли 384 взрыва. Поступали сообщения о разрушении объектов инфраструктуры.

Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

До этого глава городской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что власти полностью закроют город Покровск на въезд и выезд с целью обороны. Добряк напомнил, что отопления в городе этой зимой не будет. Покровск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР.

Российские военнослужащие наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском Краматорске взорвали Mercedes-Benz с командиром штурмовой бригады.