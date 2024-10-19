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Разрушенный из-за взрыва газа дом в Тамбовской области засняли на видео

МЧС РФ показало видео с домом в Тамбовской области, где произошел взрыв газа

МЧС РФ обнародовало видеозапись, на которой запечатлен разрушенный после взрыва жилой дом в Тамбовской области. Ролик появился в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб ликвидируют возникший в здании пожар. При этом на дороге перед домом можно заметить конструкции, обрушившиеся в результате ЧП.

Рано утром 19 октября в одном из жилых домов в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа. Здание находится в городе Кирсанов и имеет пять этажей.

В правительстве региона рассказали, что в результате ЧП травмы различной степени тяжести получили девять человек. Из них восемь граждан сейчас находятся в медицинских учреждениях. По информации МЧС РФ, еще троих жителей спасти не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

На месте происшествия побывал губернатор Тамбовской области Максим Егоров. После этого он провел совещание, в ходе которого поручил ввести в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Также глава региона заявил, что сейчас жильцам дома запрещено заходить в свои квартиры. Людей направили в пункты временного размещения до тех пор, пока специалисты не закончат обследовать здание.

Ранее к месту ЧП в Кирсанове прибыла аэромобильная группировка МЧС РФ.

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