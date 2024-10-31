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Из-под обломков взорвавшегося дома в Черкесске спасли семь человек

Baza: из-под завалов после взрыва газа в Черкесске спасли семерых человек

Спасатели вытащили семь человек из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Черкесске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что все спасенные получили травмы средней и тяжелой степени, среди них есть один ребенок.

По данным ТАСС, при взрыве газа в Черкесске были разрушены два верхних этажа в двух подъездах пятиэтажного жилого дома.

Сейчас спасатели проводят осмотр конструкций здания, а территорию вокруг пострадавшего здания оцепили. На место прибыли кареты скорой помощи и полицейские.

31 октября произошел взрыв газа в жилом доме в Черкесске, есть пострадавшие. Газ взорвался на верхних этажах дома. МЧС сообщило об эвакуации 50 человек из здания.

Ранее жительница Кирсанова рассказала, что ее муж выламывал двери из квартиры после взрыва газа.

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