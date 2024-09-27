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«Дом пошатнулся, дети испугались»: очевидцы рассказали о взрыве на АЗС в Махачкале

В Дагестане сообщили, что из-за взрыва на АЗС пошатнулись жилые дома рядом

Из-за взрыва на заправочной станции на окраине Махачкалы пошатнулись близстоящие дома, сообщила «Газете.Ru» жительница Дагестана Лаура. Женщина рассказала, что рядом с АЗС проживает ее родственница, в момент взрыва они общались по видеосвязи.

«На месте происшествия я не находилась, просто разговаривала по видео с племянницей, которая проживает рядом с этой заправкой. В тот момент произошел взрыв. Дом сильно пошатнулся, дети испугались очень. От испуга у нее ноги отказали, встать не может, плачет. Есть жертвы, скорая и пожарные сейчас там оказывают помощь. Дороги перекрыты», — рассказала Лаура.

Другой житель Махачкалы Давид (имя изменено) сообщил, что сейчас на месте происшествия продолжаются поиски погибших и раненых.

«Был очень сильный взрыв, затем еще один. Все загорелось на некоторое время. Обстановка сейчас очень тяжелая. Очень много людей собралось на месте происшествия, ищут раненых и погибших. Причины взрыва пока не известны», — сказал он.

Взрыв на АЗС в Махачкале в районе поворота на село Новый Хушет произошел в пятницу, 27 сентября. СМИ сообщают о девяти пострадавших — пять из них, в том числе один ребенок, погибли.

По данным Mash, причиной взрыва мог стать газовый баллон в кафе, которое находилось на территории АЗС.

Ранее сообщалось, что в Махачкале очевидцы сами спасают пострадавших при взрыве на АЗС.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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