Назван регион, в котором квартиры подорожали в три раза

Дагестан стал лидером среди российских регионов по росту цен на новые квартиры за три года. С сентября 2021 года по сентябрь 2024-го стоимость жилья в новостройках там увеличилась на 193%. На каждые 100 жителей республики приходится 20,9 квадратных метра строящегося жилья, говорится в исследовании компании KEY CAPITAL (есть у «Газеты.Ru»).

«В Дагестане наблюдается стремительный рост цен на новостройки, особенно в столице республики — Махачкале. Это связано с высокой рождаемостью и активными миграционными процессами внутри региона, что создало значительное давление на рынок недвижимости. Молодые семьи стремятся улучшить свои жилищные условия, что стимулировало спрос на новые квартиры, а предложение не поспевало за растущими потребностями населения», — отметила генеральный директор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева.

По ее словам, существенную роль в росте цен сыграло развитие инфраструктуры, включая улучшение транспортной сети и строительство социальных объектов, что повысило привлекательность региона для потенциальных покупателей и инвесторов. Гусева добавила, что развитие ипотечного кредитования также способствовало увеличению числа сделок с новостройками. Туристический потенциал республики усилил интерес к приобретению жилья в качестве инвестиции, особенно среди тех, кто планировал сдавать квартиры в аренду, заключила эксперт.

Она назвала еще шесть российских регионов с резким ростом цен на новостройки. За три года цены на новостройки в Калмыкии выросли на 179%, а обеспеченность строящимся жильем составляет 24,6 квадратных метра на 100 человек. В Республике Алтай за период с 2021 по 2024 год цены на новостройки повысились на 148%. Обеспеченность строящимся жильем составила 25,6 квадратных метра на 100 жителей. Цены на новостройки в Кабардино-Балкарии увеличились на 137% за три года. На каждые 100 жителей региона приходится 38,4 квадратных метра строящегося жилья.

В Липецкой области цены на новостройки выросли на 117% за три года. Обеспеченность строящимся жильем здесь составляет 56,7 квадратных метров на 100 жителей. Этот рост был обусловлен развитием промышленного кластера, что привлекло множество специалистов и увеличило спрос на жилье. В Ставропольском крае рост цен на новостройки составил 115% за тот же период. Обеспеченность жильем оказалась выше — 63,9 квадратных метра на 100 жителей. В регионе активно развивалась инфраструктура, и климат вкупе с относительно низкими ценами на недвижимость привлекал людей из других регионов. В Республике Мордовия рост цен был чуть менее значительным — 112%. Однако обеспеченность жильем значительно ниже, всего 23,8 квадратных метра на 100 жителей. Рост цен был связан с развитием промышленности и улучшением инфраструктуры в регионе, что привлекло новых жителей и усилило спрос на жилье.

Гусева назвала все семь регионов «голубым океаном», то есть конкуренция в них еще слаба, а востребованность жилья растет как количественно, так и качественно.

Исследование было проведено в октябре.

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