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На Камчатке убрали из меню детских лагерей яйца

Детские лагеря на каникулах на Камчатке убрали из меню яйца

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Детские лагеря на школьных каникулах на Камчатке убрали из меню яйца. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на министра образования Камчатки Александру Короткову.

Чиновница уточнила, что речь идет не только о городских, но и о загородных лагерях — во всех учреждениях принято решение отказаться от блюд из куриных яиц на фоне сообщений об обнаружении вируса птичьего гриппа на главной птицефабрике региона, «Пионерское».

Птицефабрика «Пионерское» является крупнейшим предприятием в регионе, которое работает с 1960 года. Фабрика специализируется на производстве яиц, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур «Пионерского» составляет около 200 тысяч птиц, а производство яиц составляет до 50 млн штук ежегодно.

До этого на Камчатке ввели режим ЧС регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике «Пионерское».

Высокопатогенный грипп птиц — это острая инфекционная болезнь, которая представляет опасность не только для животных, но и для человека. Падеж птиц в одном из птичников птицефабрики зафиксировали накануне, 26 октября.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.

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