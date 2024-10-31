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В России будут по-новому компенсировать льготникам расходы на ЖКУ

Экономист Казанцева: в России вводят меры для сокращения долгов за услуги ЖКУ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Компенсация льготным категориям граждан расходов на оплату ЖКУ с 1 ноября будет осуществляться в рамках нового стандарта. Об этом сообщила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева в беседе с «Прайм».

«Государство предусмотрело механизмы, позволяющие снизить задолженность по оплате услуг, которая в последние годы существенно растет», — отметила она.

Теперь граждане будут получать уведомление о том, что у них появилась возможность получить льготы в связи с превышением расходов по оплате сверх установленного регионами порога.

Согласно новшеству, при погашенной задолженности претендовать на компенсацию можно, подчеркнула эксперт. Ответственные за предоставление компенсации будут брать информацию из цифровой системы, в которой содержатся сведения о долгах, уточнила Казанцева.

В сентябре сообщалось о том, что в 2024 году число обращений в государственную жилищную инспекцию с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов выросло в сравнении с 2023 годом. Чаще всего россияне жаловались на протечки труб и крыш, а также несвоевременное устранение проблем. Кроме того, граждане отправляли жалобы на качество вывоза мусора, уборки дворов и подъездов.

Ранее россиянам назвали причины скачка тарифов ЖКХ на 12%.

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