Россиянам назвали причины скачка тарифов ЖКХ на 12%

Почти на 12% вырастут тарифы ЖКХ после индексации летом 2025 года. Это связано с необходимостью компенсировать растущие затраты на услуги на фоне инфляции, объяснил в беседе с 360.ru инвестиционный советник Сергей Варфоломеев.

Рост цен на топливо, оборудование и другие издержки неизбежно приводят к удорожанию услуг для потребителей. Также на этот показатель влияют рост увеличение затрат на ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры, на оплату труда работников отрасли, объяснил Варфоломеев. Он призвал не ждать снижения стоимости ЖКУ.

«Можно ожидать, что цены на коммунальные услуги продолжат расти, по крайней мере в ближайшем будущем», — подчеркнул эксперт.

Ожидаемая индексация тарифов достаточно большая, поэтому по семейному бюджету россиян она заметно ударит. Скорее всего, Минэнергетики и Минстрой будут принимать разные меры для смягчения эффекта от роста тарифов ЖКХ, считает инвестсоветник. В том числе действуют льготы в отношении некоторых групп россиян – это ветераны, многодетные семьи и так далее.

Напомним, платежи за газ летом следующего года увеличатся на 10,3%, за электроэнергию — на 12,6%. С 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ планируется проиндексировать на 5,4%. На 2027 год заложено повышение на 4,8%.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям.